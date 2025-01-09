В Белгидромете назвали самые грязные города в Беларуси 1 9.01.2025, 16:36

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иллюстративное фото

Превышения концентрации в воздухе тяжелых металлов в основном носили эпизодический характер.

В 2024 году во всех городах Беларуси качество атмосферного воздуха было довольно хорошим, сообщила начальник службы экологической информации Белгидромета Елена Мельник на пресс-конференции в четверг, пишет smartpress.by.

По ее словам, доля периодов с удовлетворительным, плохим либо опасным уровнем загрязнения воздуха была незначительной. Преимущественно такие периоды были при накоплении метеорологических явлениях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе: штиль, слабый ветер, повышенный температурный режим, приземная инверсия и длительное отсутствие осадков.

К проблемам 2024 года можно отнести следующее. Первое — это повышение содержание в воздухе твердых частиц, другими словами — пыли. В основном такое происходит в весенний и летний периоды и связано с дефицитом осадков.

В прошлом году превышения предельно допустимых концентраций твердых частиц в воздухе фиксировались в Гомеле, Бресте и Жлобине.

Чтобы снизить уровень пыли, в городах в такие периоды организовывают полив дорог — выводят на улицы поливальные машины, — отметила Мельник.

Еще одна проблема — повышение содержания в воздухе мелкодисперсной пыли. Например, в Жлобине в 2024 году фиксировалось превышение среднегодового норматива в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом.

Третья проблема — повышенное содержание азота диоксида (может вызвать: кашель и одышку раздражение легких снижение функции легких) в Могилеве и Жлобине.

Летом в стране наблюдался высокий уровень загрязнения формальдегидом (из-за него может появиться сыпь на коже, одышка, кашель, удушье, хрипы, бронхит, отёк лёгких или пневмония). В основном он содержится в выбросах автотранспорта и промышленных предприятий, но не только.

Наиболее высокое общее среднее содержание формальдегида за год отмечалось в Пинске, Бобруйске, Гродно и Бресте.

К проблемам качества воздуха можно отнести и повышение содержания в нем приземного озона в весенний и летний период, продолжила представительница Белгидромета. Весной эта концентрация в основном имеет природный характер (из стратосферы). А летом, он, как и формальдегид, образуется как вторичное вещество в результате взаимодействия с другими веществами.

— Превышения концентрации в воздухе других веществ, в том числе тяжелых металлов, в основном носили эпизодический характер. В прошлом году в семи городах Беларуси вообще не фиксировалось превышения нормативов качества воздуха.

Это Солигорск, Барановичи, Бобруйск, Борисов, Лида, Речица и Светлогорск, — добавила Мельник.

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