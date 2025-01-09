Ученые планируют остановить время

Ученые планируют остановить время2
- 9.01.2025, 21:15
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Это произойдет в 2029 году.
Ученые впервые в истории готовятся остановить время. Это произойдет в 2029 году, передает белорусская редакция «Польского радио».
Связано это с глобальной проблемой хронометража. Первым на нее обратил внимание Дункан Эгню, геофизик из Института Океанографии Скриппса в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Свою статью он опубликовал в научном журнале Nature.
Остановка времени — это реакция научного мира на изменение климата. В результате таких изменений ускоряется суточное вращение Земли. Существенным фактором в этом случае называют таяние ледяного покрова в высоких широтах, включая Гренландию.
Координация времени по всему миру позволяет синхронизировать время, например, смартфонам и компьютерам. Некоторые эксперты полагают, что остановка времени может вызвать серьезные проблемы с цифровой инфраструктурой. Ученые не знают, как остановка времени повлияет на работу компьютеров, навигационных систем, авиарейсов, фондовых бирж и других систем, которые зависят от точного измерения времени.
В настоящее время разница во времени между атомными часами все еще невелика. Но в будущем разница может увеличиться и привести к расхождению между атомным и солнечным временем. На людей эта проблема непосредственно не влияет, но она имеет значение для техники.