FT: Команда Трампа пересматривает подход к Украине 1 9.01.2025, 21:24

Партнеры воспринимают это как признак поддержки Киева.

Избранный президент США Дональд Трамп отложил свое предвыборное обещание закончить войну России против Украины «за 24 часа» и теперь дает на это несколько месяцев, что партнеры воспринимают как признак поддержки Киева.

Об этом сообщает Financial Times в четверг, 9 января.

Два европейских чиновника рассказали журналистам, что, судя по переговорам с командой Трампа в последние недели, там еще не решили, как разрешить войну, и что поддержка Украины продолжится после инаугурации президента 20 января.

«Вся команда [Трампа] одержима желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине», — сказал один из собеседников FT.

По словам чиновника, новая администрация также боится сравнения с выводом войск США из Афганистана при Джо Байдене, который обернулся катастрофой и которого команда Трампа не хочет повторять.

Как пишет FT, ранее Дональд Трамп предположил, что более реалистичный срок для окончания войны — полгода. Будущий спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлогг также сказал, что хотел бы установить отметку в 100 дней для поиска решения, которое позволит закончить войну.

В материале сказано, что европейские лидеры и официальные лица доказывают Трампу и его команде, что продолжать поддержку Украины необходимо, чтобы укрепить украинские позиции на будущих переговорах и усадить Россию за стол переговоров.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая на прошлой неделе виделась с Трампом на его флоридском курорте Мар-а-Лаго, исключила возможность того, что США откажутся от поддержки Украины после инаугурации 47-го президента.

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