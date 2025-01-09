закрыть
9 января 2025, четверг, 21:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: Команда Трампа пересматривает подход к Украине

1
  • 9.01.2025, 21:24
FT: Команда Трампа пересматривает подход к Украине

Партнеры воспринимают это как признак поддержки Киева.

Избранный президент США Дональд Трамп отложил свое предвыборное обещание закончить войну России против Украины «за 24 часа» и теперь дает на это несколько месяцев, что партнеры воспринимают как признак поддержки Киева.

Об этом сообщает Financial Times в четверг, 9 января.

Два европейских чиновника рассказали журналистам, что, судя по переговорам с командой Трампа в последние недели, там еще не решили, как разрешить войну, и что поддержка Украины продолжится после инаугурации президента 20 января.

«Вся команда [Трампа] одержима желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине», — сказал один из собеседников FT.

По словам чиновника, новая администрация также боится сравнения с выводом войск США из Афганистана при Джо Байдене, который обернулся катастрофой и которого команда Трампа не хочет повторять.

Как пишет FT, ранее Дональд Трамп предположил, что более реалистичный срок для окончания войны — полгода. Будущий спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлогг также сказал, что хотел бы установить отметку в 100 дней для поиска решения, которое позволит закончить войну.

В материале сказано, что европейские лидеры и официальные лица доказывают Трампу и его команде, что продолжать поддержку Украины необходимо, чтобы укрепить украинские позиции на будущих переговорах и усадить Россию за стол переговоров.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая на прошлой неделе виделась с Трампом на его флоридском курорте Мар-а-Лаго, исключила возможность того, что США откажутся от поддержки Украины после инаугурации 47-го президента.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина