СМИ: Кремль рассматривает более глубокое «объединение» РФ и Беларуси 25 9.01.2025, 21:47

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В качестве новой повестки дня в случае завершения войны России против Украины Кремль рассматривает более глубокое «объединение» РФ и Беларуси. Об этом говорится в материале от 9 января издания «Медуза», которое ссылается на многочисленные источники во власти.

«Новая повестка» должна вернуть россиян к мирной жизни, говорят собеседники «Медузы».

«Условно, какие-то общие органы власти. Их даже можно выбрать, провести кампанию, показать новые рекорды. Соединение распавшихся в 1980–1990-х земель, союз республик. Это событие, тут можно обнаружить позитив, как это продавать – понятно», – объяснил источник, близкий к Кремлю.

По его словам, есть сомнения в реалистичности такого сценария, потому что он «целиком зависит» от диктатора Александра Лукашенко, а тот «явно хочет оставаться полноправным правителем».

Издание утверждает, что многие представители «элиты» в РФ разочарованы, что война не завершилась в 2024 году.

Собеседники журналистов сходятся во мнении, что надежды на «быстрый мир» и ослабление антироссийских санкций «угасли» после начала военной операции Вооруженных сил Украины в Курской области РФ в августе 2024 года.

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