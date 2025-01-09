СМИ: Кремль рассматривает более глубокое «объединение» РФ и Беларуси

СМИ: Кремль рассматривает более глубокое «объединение» РФ и Беларуси25
- 9.01.2025, 21:47
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В качестве новой повестки дня в случае завершения войны России против Украины Кремль рассматривает более глубокое «объединение» РФ и Беларуси. Об этом говорится в материале от 9 января издания «Медуза», которое ссылается на многочисленные источники во власти.
«Новая повестка» должна вернуть россиян к мирной жизни, говорят собеседники «Медузы».
«Условно, какие-то общие органы власти. Их даже можно выбрать, провести кампанию, показать новые рекорды. Соединение распавшихся в 1980–1990-х земель, союз республик. Это событие, тут можно обнаружить позитив, как это продавать – понятно», – объяснил источник, близкий к Кремлю.
По его словам, есть сомнения в реалистичности такого сценария, потому что он «целиком зависит» от диктатора Александра Лукашенко, а тот «явно хочет оставаться полноправным правителем».
Издание утверждает, что многие представители «элиты» в РФ разочарованы, что война не завершилась в 2024 году.
Собеседники журналистов сходятся во мнении, что надежды на «быстрый мир» и ослабление антироссийских санкций «угасли» после начала военной операции Вооруженных сил Украины в Курской области РФ в августе 2024 года.