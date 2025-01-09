JPMorgan оценил ущерб от пожаров в Калифорнии в $50 млрд 1 9.01.2025, 22:37

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Пожары охватили в том числе престижные районы с домами звезд.

Аналитики JPMorgan со вчерашнего дня увеличили ожидания экономических потерь от пожаров в Калифорнии более чем вдвое — до $50 млрд, говорится в письме банка клиентам, передает Financial Times. Аналитики объяснили изменение оценки ограниченным прогрессом в сдерживании бедствия и распространением пожаров на соседние районы.

«По нашим оценкам, застрахованные убытки от этого события могут превысить $20 млрд (и даже больше, если пожары не возьмут под контроль)», — приводит FT выдержку из послания.

До этого JPMorgan оценивал страховые убытки от пожаров в $10 млрд. К таким страховым убыткам привели пожары, охватившие округ Бьютт в Калифорнии в 2018 году. FT отмечает, что это были одни из самых разрушительных лесных пожаров последних лет.

По данным JPMorgan, страховые компании, специализирующиеся на самых дорогих домах, столкнулись с высокими выплатами, при этом Allstate, Travelers и Chubb являются одними из самых уязвимых в штате. В то же время Allstate и State Farm входят в число страховщиков, которые недавно прекратили продажу новых полисов страхования жилья в штате, обвиняя регулирующие органы в повышении цен, что усложняет покрытие убытков. Также они отказались от клиентов в районах, наиболее подверженных риску.

State Farm в прошлом году не стала продлевать страховые полисы для 72 тыс. домов и квартир в Калифорнии, включая 69% страховых полисов в престижном районе Пасифик-Палисейдс, который охватили лесные пожары. По информации FT, это привело к тому, что домовладельцы обратились к спонсируемому властями штата страховому плану, который предусматривает покрытие ущерба в размере до $3 млн за объект недвижимости. При этом средняя стоимость недвижимости в Пасифик-Палисейдс превышает $3 млн.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Согласно данным пожарной службы штата, огонь уничтожил более 1 тыс. строений и привел к гибели как минимум пяти человек. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для более сотни тысяч жителей. Ситуацию усугубляет сильный ветер, что препятствует работе авиации.

Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата. Из-за бедствия несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адам Броди. Также сгорел дом сына президента США Джо Байдена Хантера в Малибу.

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