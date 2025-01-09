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Власти Гренландии заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

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  • 9.01.2025, 23:03
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Власти Гренландии заявили о готовности сотрудничать с администрацией Трампа

Гренландский МИД готов обсуждать сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых.

Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, заявила глава гренландского МИДа Вивиан Мотцфельдт, пишет Kalaallit Nunaata Radioa.

«Гренландия рассчитывает на переговоры с Соединенными Штатами по вопросам экономического сотрудничества в области добычи полезных ископаемых в Гренландии, разработки важных минеральных ресурсов страны. <...> Кабинет министров настроен на выстраивание отношений с избранным президентом Дональдом Трампом и его администрацией», — говорится в сообщении.

По словам Мотцфельдт, политические аналитики страны ждут сотрудничества с «ближайшими соседями страны» «с нетерпением».

Однако, добавила глава МИДа, Гренландия принадлежит гренландцам и развитие и будущее страны будет определять только ее народ. «Борьба за независимость — это обязанность гренландцев. Мы должны сами формировать свое будущее», — отметила Моцфельдт.

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