СМИ: Новые власти Сирии отказались пускать российский корабль в порт Тартус 9.01.2025, 23:37

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Эвакуация российского оружия и техники из Сирии оказалась под угрозой.

Эвакуация российского оружия и техники из Сирии, начатая после падения режима Башара Асада, оказалась под угрозой. Новые сирийские власти отказываются разрешить российскому судну зайти в порт Тартус, где расположена единственная иностранная база военно-морского флота РФ.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Судно Спарта II, которое вышло из порта Балтийск в Калининградской области 11 декабря, 5 января достигло сирийского побережья. Однако уже более четырех дней сухогруз остается вблизи Тартуса, не заходя в порт.

Как пишет один из z-каналов, судно, которое ранее перевозило технику из Крыма в Сирию и находится под санкциями США, не получило разрешения на вход от группировки Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), которая свергла режим Асада.

6 января российское издание Важные истории сообщило, что российское эвакуационное судно Спарта более 34 часов курсировало у берегов Сирии.

Единственным способом эвакуации российского военного контингента из Сирии остается транспортная авиация. Это объясняет большое количество вылетов с авиабазы в Хмеймиме.

11 декабря Спарта вышла из Калининградской области, а за месяц до этого, 11 ноября, сухогруз зашел на военно-морскую базу в Балтийске.

Это первое российское эвакуационное судно, которое прибыло в Сирию. Сухогруз Урса Майор, шедший вместе с ним, 23 декабря затонул у берегов Испании. Оба судна принадлежат компании Оборонлогистика, которая входит в структуру Министерства обороны РФ, добавляет издание.

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