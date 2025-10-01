Россия ударила по медцентру, музею, лицею и вузу в Днепре 1.10.2025, 4:00

Есть погибшие и раненые.

В результате удара российских беспилотников по Днепру убит один человек, ранены еще 28. Среди пострадавших - 10-летний мальчик и 17-летняя девушка, сообщил во вторник, 30 сентября, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. «Госпитализированы 12 человек. Рядом с ними врачи, оказывающие всю необходимую помощь. Остальные оказавшиеся в эпицентре атаки горожан восстанавливаться будут дома», - написал он в Telegram.

По данным Лысака, в результате атаки загорелось офисное помещение и автомобиль, повреждены многоквартирный дом, общежитие и заведение культуры. Кроме того, полностью уничтожены 2 машины, еще 17 автомобилей повреждены. «Середина дня, когда дети на учебе, а люди на работе. И циничный вражеский удар по мирным жителям», - написал Лысак.

Офис генерального прокурора добавил, что в Днепровском районе повреждено предприятие.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что от удара беспилотников в числе прочих пострадало здание медицинского центра и детской стоматологии, музей, один из лицеев города и корпуса вуза. «Есть около 20 поврежденных жилых домов. Количество разбитых окон будет измеряться сотнями», - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «наглом ударе днем по гражданской инфраструктуре». «Каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что на них нужно оказать сильное давление», - написал он. Зеленский добавил, что Европа вместе с Украиной, обороняющейся от вторжения РФ, «должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не была наедине против этой угрозы».

