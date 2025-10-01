В Норвегии дрон парализовал работу аэропорта 1.10.2025, 8:34

Фото: NRK

Подробности.

В аэропорту норвежского города Бреннейсунд зафиксирован пролет неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает NRK.

Неизвестные дроны в районе аэропорта обнаружили работники диспетчерского пункта в 20:17 во вторник, 30 сентября. Около 21:50 полиция выехала на вызов и начала поиск пилота, но не смогла его найти.

«Мы наблюдали дрон в воздухе, но не смогли установить пилота, который им управлял. За некоторое время поисков, мы завершили операцию на месте происшествия», - отметил представитель полицейского округа Нурланд Мортен Соренсен.

Кроме того, дроны в запрещенной для полета зоне были замечены возле аэропорта вечером в воскресенье, 28 сентября. Тогда один из самолетов авиакомпании Widerøe был перенаправлен из аэропорта Брьоннейзунд на другой аэродром.

Пресс-секретарь компании Avinor, управляющей норвежскими аэропортами, Каролина Персен отметила, что несмотря на инцидент, последний рейс приземлился по плану. Аэропорт возобновит свою работу утром 1 октября.

Полеты неизвестных дронов

Напомним, за последние две недели в Польше и северных странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.

Так, 27 сентября беспилотники наблюдали в районе авиабазы Эрланд в Норвегии. На этом аэродроме размещено большое количество истребителей F-35, а в последнее время там проходили учения НАТО.

В тот же день дроны уже второй раз заметили в Дании, в частности над аэропортами в Ольборге, Эсбьергзе, Сеннерборге и в районе авиабазы «Скридструп».

