закрыть
1 октября 2025, среда, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Норвегии дрон парализовал работу аэропорта

  • 1.10.2025, 8:34
В Норвегии дрон парализовал работу аэропорта
Фото: NRK

Подробности.

В аэропорту норвежского города Бреннейсунд зафиксирован пролет неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает NRK.

Неизвестные дроны в районе аэропорта обнаружили работники диспетчерского пункта в 20:17 во вторник, 30 сентября. Около 21:50 полиция выехала на вызов и начала поиск пилота, но не смогла его найти.

«Мы наблюдали дрон в воздухе, но не смогли установить пилота, который им управлял. За некоторое время поисков, мы завершили операцию на месте происшествия», - отметил представитель полицейского округа Нурланд Мортен Соренсен.

Кроме того, дроны в запрещенной для полета зоне были замечены возле аэропорта вечером в воскресенье, 28 сентября. Тогда один из самолетов авиакомпании Widerøe был перенаправлен из аэропорта Брьоннейзунд на другой аэродром.

Пресс-секретарь компании Avinor, управляющей норвежскими аэропортами, Каролина Персен отметила, что несмотря на инцидент, последний рейс приземлился по плану. Аэропорт возобновит свою работу утром 1 октября.

Полеты неизвестных дронов

Напомним, за последние две недели в Польше и северных странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.

Так, 27 сентября беспилотники наблюдали в районе авиабазы Эрланд в Норвегии. На этом аэродроме размещено большое количество истребителей F-35, а в последнее время там проходили учения НАТО.

В тот же день дроны уже второй раз заметили в Дании, в частности над аэропортами в Ольборге, Эсбьергзе, Сеннерборге и в районе авиабазы «Скридструп».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип