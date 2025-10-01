закрыть
1 октября 2025, среда, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали топ-коллаборанта с помощью дрона «Баба-Яга»

3
  • 1.10.2025, 11:54
  • 3,004
ВСУ ликвидировали топ-коллаборанта с помощью дрона «Баба-Яга»

Владимир Леонтьев ответственен за похищения людей.

Российская оккупационная власть пожаловалась на атаку дрона «Баба-Яга», в результате которой был госпитализирован и впоследствии умер в больнице коллаборационист Владимир Леонтьев, пишет New Voice.

Утром 1 октября так называемый «губернатор» временно оккупированной части Херсонской области Украины Владимир Сальдо заявил, что Леонтьев пострадал в результате атаки БПЛА и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Впоследствии Сальдо проинформировал, что Леонтьев умер в больнице от полученных ранений.

В конце апреля 2025 года в Центре журналистских расследований сообщали, что Нововоронцовский районный суд заочно признал 61-летнего коллаборанта виновным в нарушении законов и обычаев войны. За то, что в марте 2022 года он отдал приказ ВС РФ похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова, Леонтьеву назначили 15 лет заключения.

Леонтьев являеться бывшим главой оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В 2024 году его судили за похищение журналиста из Каховки Олега Батурина, мэра Таврийска Николая Ризака и секретаря Новокаховского городского совета Дмитрия Васильева. Как передавали в Детектор Медиа, пленных жестоко избивали, длительное время держали прикованными наручниками, лишали воды и пищи, давили на них психологически. Через 9 месяцев после освобождения Васильев умер.

По первому делу Леонтьева также судили заочно. Его признали виновным в отдаче приказов и непосредственной организации системных репрессий против украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип