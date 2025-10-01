ВСУ ликвидировали топ-коллаборанта с помощью дрона «Баба-Яга» 3 1.10.2025, 11:54

3,004

Владимир Леонтьев ответственен за похищения людей.

Российская оккупационная власть пожаловалась на атаку дрона «Баба-Яга», в результате которой был госпитализирован и впоследствии умер в больнице коллаборационист Владимир Леонтьев, пишет New Voice.

Утром 1 октября так называемый «губернатор» временно оккупированной части Херсонской области Украины Владимир Сальдо заявил, что Леонтьев пострадал в результате атаки БПЛА и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Впоследствии Сальдо проинформировал, что Леонтьев умер в больнице от полученных ранений.

В конце апреля 2025 года в Центре журналистских расследований сообщали, что Нововоронцовский районный суд заочно признал 61-летнего коллаборанта виновным в нарушении законов и обычаев войны. За то, что в марте 2022 года он отдал приказ ВС РФ похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова, Леонтьеву назначили 15 лет заключения.

Леонтьев являеться бывшим главой оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В 2024 году его судили за похищение журналиста из Каховки Олега Батурина, мэра Таврийска Николая Ризака и секретаря Новокаховского городского совета Дмитрия Васильева. Как передавали в Детектор Медиа, пленных жестоко избивали, длительное время держали прикованными наручниками, лишали воды и пищи, давили на них психологически. Через 9 месяцев после освобождения Васильев умер.

По первому делу Леонтьева также судили заочно. Его признали виновным в отдаче приказов и непосредственной организации системных репрессий против украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области.

