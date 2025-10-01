Под Минском воздушный шар приземлился прямо на дорогу 1.10.2025, 14:59

1,234

Иллюстративное фото

Видеофакт.

Необычный случай произошел около Минска: воздушный шар вместо поля спустился на проезжую часть.

Видео происшествия опубликовал в тиктоке пользователь с ником gleboosha.msq.

Пилоты не слишком точно рассчитали место посадки, в результате чего шар приземлился на дорогу. Автомобилям пришлось остановиться и пропустить воздушный транспорт.

О пострадавших или повреждениях не сообщается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com