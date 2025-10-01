Под Минском воздушный шар приземлился прямо на дорогу
Видеофакт.
Необычный случай произошел около Минска: воздушный шар вместо поля спустился на проезжую часть.
Видео происшествия опубликовал в тиктоке пользователь с ником gleboosha.msq.
Пилоты не слишком точно рассчитали место посадки, в результате чего шар приземлился на дорогу. Автомобилям пришлось остановиться и пропустить воздушный транспорт.
О пострадавших или повреждениях не сообщается.
