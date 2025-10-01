закрыть
Под Минском воздушный шар приземлился прямо на дорогу

  • 1.10.2025, 14:59
  • 1,234
Под Минском воздушный шар приземлился прямо на дорогу
Иллюстративное фото

Видеофакт.

Необычный случай произошел около Минска: воздушный шар вместо поля спустился на проезжую часть.

Видео происшествия опубликовал в тиктоке пользователь с ником gleboosha.msq.

Пилоты не слишком точно рассчитали место посадки, в результате чего шар приземлился на дорогу. Автомобилям пришлось остановиться и пропустить воздушный транспорт.

О пострадавших или повреждениях не сообщается.

