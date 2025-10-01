закрыть
От Усть-Луги до Туапсе

  • Дмитрий Снегирев
  • 1.10.2025, 15:00
Как украинские дроны парализуют экспорт топлива с российских НПЗ.

Страна-оккупант продлила запрет на экспорт бензина до конца года и ввела запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Запрет на экспорт бензина из рф будет продлен до конца года как для производителей топлива, так и для непроизводителей.

Стоит заметить, что запрет на экспорт бензина из РФ для производителей топлива был введен в конце июля для поддержки внутреннего рынка, его продлили на сентябрь.

По информации Службы внешней разведки Украины, вышли из строя 13 нефтеперерабатывающих заводов в РФ с совокупной мощностью 119,2 млн тонн в год. Как следствие — в 20 регионах России и временно оккупированных территорий Украины наблюдается дефицит топлива. В то же время по всей стране растет стоимость нефтепродуктов.

Только за три летних месяца этого года Силы специальных операций ВСУ поразили Новокуйбышевский НПЗ, Волгоградский НПЗ, Сызранский НПЗ, ООО НОВАТЭК-Усть-Луга, Рязанский НПЗ, АО Куйбышевский НПЗ, Краснодарский НПЗ.

А уже в сентябре подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в россии.

Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и др. В целом — более 20 видов нефтепродуктов.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) обеспечивал примерно 2,5% общего объема переработки нефти в россии. Но основное, этот завод был аффилирован с Министерством обороны страны-оккупанта. Нанеся удары по Саратовскому НПЗ, Силы специальных операций Украины значительно снизили возможности обеспечения горюче-смазочными материалами подразделения российской армии на линии боевого соприкосновения.

Но и основной момент, это то, что подразделения Сил специальных операций поразили объект магистральной транспортной инфраструктуры. Речь идет о линейно-производственной диспетчерской станции «Самара». А это уже нефтепровод, это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений на территории российской федерации. И, соответственно, формируется так называемый экспортный состав нефти Urals, до 50% от общего объема экспорта страны-оккупанта. Удары по данной станции фактически срывают возможности рф по производству, перекачке нефтепродуктов и отгрузке конечному потребителю готовой продукции.

Обращаю внимание на последствия ударов украинских беспилотников по другим объектам российской нефтяной отрасли.

Силы беспилотных систем поразили Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Это 3% общего объема по российской федерации.

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди подытожил результаты операции против нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов РФ.

По его словам, украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по четырем крупным объектам на территории России:

14 августа — Лукойл Волгоградский НПЗ.

18 августа — нефтеперекачивающая станция «Дружба» в Никольском, Тамбовская область.

20 августа — Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.

21 августа — станция нефтепровода «Дружба» в Унече, Брянская область.

По итогам этих атак российский нефтяной экспортный терминал Усть-Луга будет работать на уровне около 350 000 баррелей в день в сентябре, или примерно на половину своей обычной мощности, после повреждения трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских дронов.

В результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины 10 августа был поражен нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в Республике Коми.

Примечательно, что атакованное предприятие находится более чем в двух тысячах километров от границы Украины. Пораженный объект участвует в поставках российской армии горюче-смазочных материалов.

24 сентября ударные морские дроны Главного управления разведки МОУ атаковали российские порты в Новороссийске и Туапсе. В результате операции парализована работа нефтеналивного комплекса «Транснефти» и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска.

По информации Главного управления разведки МОУ, россияне загружали нефтью свои танкеры — в том числе и из числа так называемого теневого флота. Указанные пункты перевалки российской нефти суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день. Кроме того, ударные морские дроны Главного управления разведки МОУ взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов государства-агрессора России в порту Туапсе.

В ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.

Как сообщил Генштаб ВСУ, цель операции — снижение наступательного потенциала противника и усложнение поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов.

Сокращение поставок горюче-смазочных материалов на фронт приводит к параличу российской военной машины на территории Украины.

Снижаются темпы наступления, чем и пользуются Силы обороны Украины, которые демонстрируют так называемую активную оборону. На момент снижения российского наступления наносится контрудар Силами обороны Украины. И по итогам — семь освобожденных населенных пунктов только на Добропольском направлении. Вот это и есть цена ударов беспилотников Сил специальных операций, Сил беспилотных систем и Главного управления разведки Министерства обороны Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям на территории Российской Федерации.

Дмитрий Снегирев, «Фокус»

