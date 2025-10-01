закрыть
ВСУ остановили важную нефтяную артерию на территории РФ

3
  • 1.10.2025, 15:21
  • 2,534
ВСУ остановили важную нефтяную артерию на территории РФ
иллюстративное фото

Удар нанесли дроны.

Нефтеперекачивающая станция «Суходольная» в Ростовской области остановила работу после атаки дронов в ночь на 1 октября.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Известно, что на территорию НПС, которая находится в Верхнедонском районе, упало минимум 10 беспилотников.

В результате атаки загорелась крыша здания насосных агрегаторов и трансформатор. Сотрудники НПС «Суходольная» были эвакуированы, никто не пострадал.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что на территории промышленного объекта возник пожар из-за падения беспилотника.

В российском Минобороны сообщалось о том, что 8 дронов над областью сбили.

Спутники NASA также зафиксировали сигнатуры пожара на нефтеперекачивающей станции «Суходольная».

