ВСУ остановили важную нефтяную артерию на территории РФ 3 1.10.2025, 15:21

2,534

иллюстративное фото

Удар нанесли дроны.

Нефтеперекачивающая станция «Суходольная» в Ростовской области остановила работу после атаки дронов в ночь на 1 октября.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Известно, что на территорию НПС, которая находится в Верхнедонском районе, упало минимум 10 беспилотников.

В результате атаки загорелась крыша здания насосных агрегаторов и трансформатор. Сотрудники НПС «Суходольная» были эвакуированы, никто не пострадал.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что на территории промышленного объекта возник пожар из-за падения беспилотника.

В российском Минобороны сообщалось о том, что 8 дронов над областью сбили.

Спутники NASA также зафиксировали сигнатуры пожара на нефтеперекачивающей станции «Суходольная».

