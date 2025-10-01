ВСУ остановили важную нефтяную артерию на территории РФ

ВСУ остановили важную нефтяную артерию на территории РФ3
- 1.10.2025, 15:21
- 2,534
Удар нанесли дроны.
Нефтеперекачивающая станция «Суходольная» в Ростовской области остановила работу после атаки дронов в ночь на 1 октября.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Известно, что на территорию НПС, которая находится в Верхнедонском районе, упало минимум 10 беспилотников.
В результате атаки загорелась крыша здания насосных агрегаторов и трансформатор. Сотрудники НПС «Суходольная» были эвакуированы, никто не пострадал.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что на территории промышленного объекта возник пожар из-за падения беспилотника.
В российском Минобороны сообщалось о том, что 8 дронов над областью сбили.
Спутники NASA также зафиксировали сигнатуры пожара на нефтеперекачивающей станции «Суходольная».