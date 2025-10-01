закрыть
1 октября 2025, среда, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

G7 готовится усилить санкционное давление на Россию

  • 1.10.2025, 15:52
G7 готовится усилить санкционное давление на Россию

Стали известны подробности.

«Большая семерка» приближается к соглашению о «значительном усилении» антироссийских санкций из-за ее нежелания прекратить войну против Украины, сообщает Bloomberg.

Агентство ознакомилось с проектом заявления, которое должно прозвучать во время встречи министров финансов G7. Оно отметило, что ключевые положения могут измениться до подписания документа всеми странами.

«Мы согласны с необходимостью действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для значительного скоординированного усиления мер, чтобы поддержать устойчивость Украины и критически ослабить способность России вести войну», - говорится в проекте.

Согласно текущему документу, «Большая семерка» работает над рядом вариантов, среди которых новые меры в отношении ключевых секторов экономики РФ, таких как энергетика, финансы и военная промышленность. Кроме того, они направлены против стран и организаций, которые помогают Москве в войне и обходе существующих санкций.

«Мы согласились, что сейчас настало время максимально усилить давление на экспорт российской нефти, который является основным источником доходов России», - сказано в заявлении.

Это свидетельствует о возможности введения новых санкций против нефтяных гигантов РФ, а также «теневого флота» и торговли энергоносителями.

Проект заявления предусматривает обсуждение министрами финансов стран «Большой семерки» и финансовых потребностей Украины. Речь идет о координации мер по дальнейшему использованию замороженных активов страны-агрессора.

ЕС работает над новым пакетом санкций, который будет предусматривать запрет сжиженного природного газа РФ до 2027 года. Также планируется введение дополнительных ограничений для российского энергетического и финансового секторов.

Источники агентства сообщили, что как Евросоюз, так и G7 планируются завершить работу над санкционными пакетами в этом месяце.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип