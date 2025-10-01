Россия захлебнулась в топливном кризисе 3 1.10.2025, 17:41

3,084

На трассе Москва-Казань возникли километровые очереди за бензином.

На федеральной трассе М-12 Москва–Казань образовались километровые заторы из сотен автомобилей, водители которых часами ждут возможности заправиться. Женщина, попавшая в такую пробку, сняла происходящее на видео и выложила кадры в интернет. По ее словам, на трассе заправочные станции расположены примерно через каждые 150 километров, а средняя очередь составляет полтора-два километра, пишет The Moscow Times.

«Федеральная трасса М-12 Москва–Казань. Платная трасса. Заправки — одна на 150 километров. На каждой заправке по 1,5–2 километра стоят очереди из машин», — говорит автор видео, которое публикует канал ЧТД. Женщина также отметила, что вдоль трассы полностью отсутствует инфраструктура: нет кафе, магазинов и туалетов. «Ни попить, ни поесть, ничего нигде не купить. В туалет, естественно, тоже не сходить — только в чисто поле», — рассказала автоледи. При этом на самой заправке работают лишь две колонки — одна для дизельного топлива, другая для бензина Аи-95, подчеркнула она.

Дефицит топлива в стране обострился после серии атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В сентябре выпуск бензина сократился на 1 млн тонн, а по данным Reuters, только в августе нефтяная отрасль потеряла около 17% перерабатывающих мощностей. К концу сентября простаивали рекордные 38% мощностей НПЗ — около 338 тысяч тонн в сутки. Биржевые цены на бензин с начала года выросли на 40–50%, достигнув исторических максимумов.

Источник «Коммерсанта» на рынке отмечает, что наиболее остро проблема ощущается в изначально дефицитных регионах — на Дальнем Востоке и в аннексированном Крыму. Там с конца сентября введены ограничения на розничную продажу топлива — не более 30 литров в одни руки. В ряде регионов по России действуют еще более жесткие лимиты — от 10 до 20 литров.

По данным аналитической компании «ОМТ-Консалт», с конца июля по конец сентября в стране прекратили работу 360 автозаправок — это 2,6% от их общего числа. Больше всего закрытых станций оказалось в Южном федеральном округе, где прекратили торговать бензином более 220 АЗС (14,2%). В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области количество работающих заправок сократилось на 12–14%. В аннексированных Крыму и Севастополе около половины АЗС полностью прекратили продажи из-за перебоев с поставками.

