Чему нужно учить детей в эпоху ИИ 1 1.10.2025, 17:59

1,712

Меняется представление о подлинности информации.

С ранних лет дети осваивают письмо и рисование как основу для выражения идей. Со временем эти навыки усложняются: слова сочетаются с образами, символами и дизайном. Но с появлением искусственного интеллекта (ИИ) фундаментальные умения меняются. Теперь важно не только писать и рисовать, но и понимать, как создаются изображения и тексты алгоритмами, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Фотографии когда-то считались «зеркалом реальности», однако сегодня их воспринимают как сгенерированные изображения. ИИ делает шаг дальше — создает реалистичные изображения событий, которых никогда не было. Это меняет представления о подлинности и требует новых форм грамотности.

Есть ключевые навыки работы с ИИ на каждом этапе — от выбора генератора до анализа результата. Например, важно знать, какая система использует этичные наборы данных, какие позволяют работать только с текстом, а какие — с изображениями, видео и звуком.

Умение формулировать запросы становится новым видом грамотности. Одно слово или эмодзи часто дают стереотипные результаты, а более точные описания позволяют приблизиться к задуманному. При этом ИИ по-прежнему плохо справляется с текстами на картинках, и их лучше добавлять в сторонних программах.

Авторы отмечают, что работа с ИИ — это «подвижная цель». Новые продукты появляются почти ежемесячно, а существующие быстро обновляются. Уже сегодня ChatGPT умеет генерировать изображения, TikTok — оживлять фото, а Midjourney экспериментирует с видео.

Чтобы научиться эффективно пользоваться этими инструментами, исследователи советуют задавать себе простые вопросы: Что именно я хочу донести? Нужен ли здесь ИИ? Как улучшить результат?

Критическое мышление и «мультимодальная грамотность» становятся ключом к тому, чтобы технологии помогали людям создавать истории с человеческими ценностями, а не машинными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com