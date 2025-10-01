Илон Маск: Я буду жить на Марсе

Илон Маск: Я буду жить на Марсе7
По его словам, планета станет частью США.
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предположил, что он может переселиться на Марс. Об этом идет речь в его посте в соцсети Х 1 октября.
Маск написал о том, что в настоящее время у него одно гражданство и паспорт – США.
«Америка. Я буду жить и умру здесь», – написал он.
При этом Маск добавил, что это может произойти и на Марсе, который, по его мнению, станет частью США.
I hold one passport now & forever:— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
America.
I will live & die here.
Or Mars (part of America).