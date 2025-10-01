закрыть
1 октября 2025, среда, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Берлине задержали трех планировавших теракты членов ХАМАС

  • 1.10.2025, 18:45
В Берлине задержали трех планировавших теракты членов ХАМАС

Что известно.

В Берлине задержаны трое предполагаемых членов ХАМАС, подозреваемых в подготовке терактов против израильских объектов в Германии, следует из заявления Генпрокуратуры страны.

«Федеральная прокуратура 1 октября 2025 года арестовала гражданина Германии Абеда Аль Г., уроженца Ливана Ваэля Ф.М. и гражданин Германии Ахмада И.», — говорится в сообщении. Подозреваемым предъявили обвинение в членстве в иностранной террористической организации, а также в подготовке теракта. Суд над ними назначили на 2 октября.

В ведомстве назвали троих задержанных «иностранными агентами» ХАМАС. По данным прокуратуры, с лета 2025 года они занимались закупкой огнестрельного оружия и боеприпасов в Германии. Оружие, по версии ведомства, предназначалось для использования ХАМАС для подготовки терактов в израильских или еврейских организациях на территории ФРГ. В ходе арестов правоохранители обнаружили у подозреваемых различное оружие, включая автомат АК-47 и несколько пистолетов, а также большое количество боеприпасов.

В 2024 году Die Welt сообщила, что ХАМАС планировала совершить теракты в Берлине и Рейнланд-Пфальце. По информации газеты, эти планы были сорваны после ареста в декабре 2023 года в Берлине одного из участников ХАМАС. По версии немецкого следствия, на его мобильном телефоне нашли карты с местоположением израильского посольства в Берлине и военной базы США в Рейнланд-Пфальце. Правоохранители решили, что он следил за ними.

Также об аресте четверых подозреваемых в подготовке теракта в Германии 14 декабря 2024 года писал The Hill со ссылкой на немецких официальных лиц. Правительство Германии заявляло тогда, что эти четыре человека «были давними членами ХАМАС и участвовали в операциях ХАМАС за границей».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип