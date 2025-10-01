В США украли виски стоимостью $1 млн 7 1.10.2025, 19:31

Исчезли 12 тысяч бутылок алкоголя.

Крупная партия крафтового виски стоимостью почти $1 млн была похищена со склада винокурни Westland Distillery в США, пишет AP News.

По данным представителей винокурни, злоумышленники, используя поддельные документы, получили доступ к складу и вывезли 12 тысяч бутылок алкоголя. Среди похищенного — практически половина годового запаса редкого односолодового виски Garryana 10-летней выдержки, производство которого занимает более десяти лет.

«Это прискорбная и довольно экстраординарная ситуация», — заявил управляющий директор винокурни Джейсон Мур.

Как отмечают эксперты, похищенный виски обладает высокой коллекционной ценностью. Лимитированная серия Garryana была признана третьим лучшим виски в мире по версии авторитетного издания Whisky Advocate.

В настоящее время расследованием инцидента занимается офис шерифа округа Скагит. Представители правоохранительных органов пока не предоставили официальных комментариев по этому делу.

Представители Westland Distillery сообщили, что компания уже предприняла дополнительные меры безопасности и сосредоточена на выполнении своих обязательств перед клиентами. Несмотря на значительный финансовый ущерб, винокурня, принадлежащая французской группе Remy Cointreau, продолжит свою работу.

