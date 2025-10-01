Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭС 3 1.10.2025, 20:00

Оккупированная россиянами ЗАЭС больше недели находится без внешнего электроснабжения.

Запорожская АЭС впервые за три года войны в Украине больше недели находится без внешнего электроснабжения, работая только на аварийных дизельных генераторах. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил в связи с этим о риске ядерной аварии.

«Хотя станция в настоящее время работает благодаря своим аварийным дизельным генераторам — последней линии обороны — и непосредственной опасности нет, пока они продолжают работать, очевидно, что ситуация с точки зрения ядерной безопасности неустойчива. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии», — заявил он.

Отключение произошло, когда в результате боевых действий была повреждена единственная оставшаяся линия электропередачи близ станции, отмечает МАГАТЭ. На площадке есть персонал, запасные части и топливо более чем на 10 дней, а регулярные поставки поддерживают этот уровень. Радиационный мониторинг превышения норм сейчас не выявил, сообщили в агентстве.

Однако существует риск, что ядерное топливо может расплавиться, если электроэнергия на АЭС полностью отключится и холодильные установки в системе перестанут работать. «По этой причине ЗАЭС также располагает мобильными дизельными генераторами», — напомнили в МАГАТЭ.

