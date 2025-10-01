ВСУ уничтожили четыре вражеских «дрона-ждуна» 1.10.2025, 20:38

Видеофакт.

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха демонстрируют уничтожение беспилотников оккупантов — точными сбросами с FPV-дронов поразили четыре вражеские «дроны-ловушки».

Как сообщает Цензор.НЕТ, силы обороны уничтожили четыре БпЛА оккупантов.

В комментарии отметили, что россияне все чаще применяют так называемые «дроны-ждуны» - беспилотные средства на оптоволоконной «нити», которые устраивают засады и ждут движения».

