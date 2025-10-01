закрыть
1 октября 2025, среда, 20:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили четыре вражеских «дрона-ждуна»

  • 1.10.2025, 20:38
ВСУ уничтожили четыре вражеских «дрона-ждуна»

Видеофакт.

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха демонстрируют уничтожение беспилотников оккупантов — точными сбросами с FPV-дронов поразили четыре вражеские «дроны-ловушки».

Как сообщает Цензор.НЕТ, силы обороны уничтожили четыре БпЛА оккупантов.

В комментарии отметили, что россияне все чаще применяют так называемые «дроны-ждуны» - беспилотные средства на оптоволоконной «нити», которые устраивают засады и ждут движения».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип