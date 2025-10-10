Сенат США снова отклонил законопроекты о финансировании правительства 10.10.2025, 4:00

В седьмой раз.

Сенат США в седьмой раз подряд отклонил законопроекты о финансировании правительства, не сумев преодолеть политический тупик вокруг госбюджета. Об этом свидетельствуют результаты голосования, транслировавшегося телеканалом C-Span.

Согласно итогам голосования, инициатива демократов не прошла, получив 47 голосов «за» при 50 «против». Республиканский законопроект также не смог набрать необходимые 60 голосов для преодоления процедурных препятствий.

1 октября в США работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

