10 октября 2025, пятница
ВСУ освободили от россиян Андреевку

1
  • 10.10.2025, 10:55
  • 2,054
ВСУ освободили от россиян Андреевку

Украинские войска пошли вперед к северу от города Сумы.

Российские военкоры заявили, что украинские войска освободили Андреевку к северу от города Сумы. Этот факт указывает на наступление ВСУ, так как у российских военкоров нет стимула сообщать ложные данные об успехах украинских войск. Z-паблик «Рыбарь» сообщил о том, что накануне украинские силы освободили Андреевку, однако армия Путина оккупировала Варачино, сообщает ресурс Dialog.UA.

8 и 9 октября российские войска проводили наступательные операции в Курской и Сумской областях, в том числе в районе Андреевки, Варачино, Новониколаевки, Юнаковки и Яблоновки. Российские военкоры утверждают, что украинские силы контратаковали в районе Бессаловки, Андреевки, Кондратовки и Алексеевки.

Z-каналы утверждают, что бои на Сумском направлении носят преимущественно позиционный характер, а большое количество украинских беспилотников в этом районе препятствует продвижению российских войск.

Подразделения 810-й отдельной бригады морпехоты ВМС России действуют в районе Андреевки. Операторы беспилотников отряда спецназа «Анвар» действуют на Сумском направлении.

