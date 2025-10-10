Аналог VW Jetta: новый электромобиль Volkswagen ID.UNYX 07 показали до презентации 1 10.10.2025, 15:15

1,084

Запас хода авто - более 600 км.

Новый Volkswagen ID.UNYX 07 презентуют до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар является второй моделью в линейке ID.UNYX. Как и популярный в Украине кроссовер VW ID.UNYX, она будет выпускаться в Китае на предприятии Volkswagen Anhui.

Впрочем, в отличие от кроссовера Volkswagen ID.UNYX, который использует архитектуру МЭО, седан построят на новой электрической платформе.

Дизайн выдержан в духе собрата — с изогнутым капотом, рельефными боковинами и раскосыми фарами, соединенными диодной полосой. Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 07 является альтернативой VW Jetta, ведь имеет схожие размеры.

Габариты Volkswagen ID.UNYX 07:

- длина — 4853 мм;

- ширина — 1852 мм;

- высота — 1566 мм;

- колесная база — 2826 мм.

Салон Volkswagen ID.UNYX 07 рассекретили лишь частично. На фото видно скошенный руль и большой центральный экран. Комплектация включает панорамную крышу и 19-дюймовые диски.

Новый Volkswagen ID.UNYX 07 дебютирует в заднеприводном исполнении мощностью 231 л.с., а позже ожидается 340-сильная полноприводная версия. Для электрокара в CATL разработают новую литий-железо-фосфатную (LFP) батарею, а запас хода превысит 600 км.

