Минобороны Британии: Сотни ракет для Украины доставили на месяцы раньше 10.10.2025, 16:25

Речь идет про легкие многоцелевые ракеты (LMM).

Сотни ракет противовоздушной обороны были доставлены в Украину на пять месяцев раньше запланированного срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Как отмечается, министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард возглавил торговую делегацию, которая на этой неделе посетила Киев с целью увеличения военной поддержки Украины.

- Важные для Украины ракеты доставлены на несколько месяцев раньше запланированного срока, - говорится в сообщении.

Это стало возможным после того, как крупнейший производитель дронов в Украине инвестировал 200 млн фунтов стерлингов в производство дронов в Великобритании, создав 500 рабочих мест.

Как проинформировали в оборонном ведомстве, эти ракеты, известные как легкие многоцелевые ракеты (LMM), обеспечивают защиту Украины от угроз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

- Последний этап соглашения на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, подписанного в начале года, позволит интегрировать эти ракеты, обеспечивающие победу в боях, в систему противовоздушной обороны Украины, что является важным шагом для развития собственных суверенных возможностей Украины, - рассказали в Британии.

Также Поллард добавил, что Великобритания усиливает свою непоколебимую приверженность к помощи Украине в защите от незаконного вторжения России.

- Только в этом году мы тратим 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что является самой большой суммой за всю историю, - сказал он.

