Зеленский: РФ потеряла под Добропольем около 13 тысяч солдат

Зеленский: РФ потеряла под Добропольем около 13 тысяч солдат3
- 10.10.2025, 22:01
Командование РФ пыталось разблокировать свои войска, однако потерпело неудачу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование РФ пыталось разблокировать свои войска в районе Доброполья, однако потерпело неудачу. По состоянию на сейчас потери россиян на этом участке фронта составляют около 13 тысяч.
Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает «Укринформ».
«Сегодня наступательные действия были с российской стороны — Владимировка, Шаховка, дальше Софиевка, — они хотели разблокировать своих военных. Вы знаете, они понесли потери на сегодня около 13 тысяч уже и поэтому хотели разблокировать своих военных», — заявил президент.
Он добавил, что армия РФ понесла потери и отступила, российская техника уничтожена. Сейчас идет зачистка Владимировки.