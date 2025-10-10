закрыть
Зеленский: РФ потеряла под Добропольем около 13 тысяч солдат

  • 10.10.2025, 22:01
Зеленский: РФ потеряла под Добропольем около 13 тысяч солдат

Командование РФ пыталось разблокировать свои войска, однако потерпело неудачу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование РФ пыталось разблокировать свои войска в районе Доброполья, однако потерпело неудачу. По состоянию на сейчас потери россиян на этом участке фронта составляют около 13 тысяч.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает «Укринформ».

«Сегодня наступательные действия были с российской стороны — Владимировка, Шаховка, дальше Софиевка, — они хотели разблокировать своих военных. Вы знаете, они понесли потери на сегодня около 13 тысяч уже и поэтому хотели разблокировать своих военных», — заявил президент.

Он добавил, что армия РФ понесла потери и отступила, российская техника уничтожена. Сейчас идет зачистка Владимировки.

