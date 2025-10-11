Легион «Свобода России» впервые применил надводные дроны против оккупантов
- 11.10.2025, 4:02
Видео.
Добровольцы из Легиона «Свобода России» впервые применили надводные катера для поражения оккупантов. Этот этап является новой фазой антипутинского сопротивления.
Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Добровольцы вместе со спецназовцами подразделения активных действий ГУР FERRATA открыли новое направление в борьбе против российского оккупационного режима и реализовали операцию на воде.
В разведке отметили, что российские добровольцы использовали надводные безэкипажные катера для атак по армии РФ впервые и назвали это историческим шагом и началом новой страницы антипутинского сопротивления.
«Четкое взаимодействие, точная разведка и инновационные подходы позволяют разведчикам успешно действовать против врага на значительном расстоянии от берега. Но это только начало. Впереди - новые этапы, более глубокие рейды и расширение фронтов сопротивления. Режим не сможет спрятаться нигде», - отметили в ГУР.