В Польше будут построены две фабрики искусственного интеллекта 11.10.2025, 5:44

Подобные фабрики уже есть в Германии и Испании.

Фабрика искусственного интеллекта в Кракове получит финансирование ЕС в размере 300 млн злотых. Эти средства будут направлены на создание современной вычислительной инфраструктуры и развитие искусственного интеллекта, передает «Польское радио».

Польша станет одной из трех стран Европы, где будут построены две фабрики искусственного интеллекта. Вице-премьер и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский заявил, что это принесет пользу всем полякам.

«Можно сказать, что фабрика искусственного интеллекта — это более быстрая диагностика и анализ онкологических заболеваний. Это возможность выжить, победить рак. Это шанс, что вам не придется ждать диагноза неделями или месяцами, но его можно будет установить за несколько дней или даже часов. Искусственный интеллект также означает управление кризисными ситуациями», — сказал Кшиштоф Гавковский.

Министр цифровых технологий Польши добавил, что уже в обозримом будущем искусственный интеллект можно будет использовать в сельском хозяйстве и энергетике.

Стоит отметить, что в настоящее время на территории ЕС по две фабрики искусственного интеллекта действуют в Испании и Германии.

