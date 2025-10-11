Украинская ПВО дешевым снарядом APKWS сбила новейшую российскую ракету Х-69 11.10.2025, 8:49

1,110

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало видео отражения воздушной атаки.

Бойцы украинской противовоздушной обороны 10 октября во время отражения воздушной атаки при помощи дешевой ракеты малого калибра APKWS сбили новейшую российскую крылатую ракету Х-69, пишет Диалог.UA.

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало видео отражения воздушной атаки. В ночь на 10 октября российская оккупационная армия нанесла комбинированный воздушный удар по Украину с использованием 465 ударных дронов, 2 аэробаллистических ракет «Кинжал», 14 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23», 12 крылатых ракет «Искандер-KN» и 4 управляемых крылатых ракет Х-59/69. Украинская ПВО сбила/подавила 405 вражеских дронов, 1 ракету «Кинжал», 4 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23», 9 крылатых ракет «Искандер-KN» и 1 управляемую крылатую ракету Х-69.

OSINT-аналитик OSINTtechnical считает, что ракету Х-69 сбили при помощи недорогой американской управляемой ракеты малого калибра APKWS.

Российская ракета Х-69 ранее называлась Х-59МК2. Ее официально представили в 2009 году. В 2015 году ее сильно модернизировали с использованием stealth-элементов. В 2024 году российские оккупанты начали наносить удары по Украине ракетами Х-69. У нее боевая часть составляет 310 кг. Максимальная скорость полета – до 1000 км/ч. Максимальная дальность полета – 290 км.

Американская ракета APKWS стоит в разы дешевле, чем российская ракета Х-69 (всего около 10 000 долларов). Армия США приняла ее на вооружение в 2012 году. Вооруженные силы Украины ее получили в 2024 году. Ракеты APKWS сразу доказали свою эффективность против воздушных целей разного типа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com