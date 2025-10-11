Возраст и здоровье снова подвели Лукашенко
- Артем Синицын, «Салідарнасць»
- 11.10.2025, 9:25
Пресс-службе приходится резать видео и колдовать над фото.
Недавно «Салідарнасць» писала о том, как Лукашенко, взявший за привычку обвинять белорусов в лени, провел это лето. Получилось не в пользу последнего. И, судя по всему, осень только подтверждает наши летние наблюдения.
Возраст и состояние здоровья очевидно влияют на рабочий график и выбор приоритетов правителя. Съездив в «Городец» и на птицефабрику в Солигорске, он взял паузу перед саммитом глав СНГ в Душанбе.
Оно и понятно. Путь неблизкий, годы уже не те. Вот и приходится отказываться от личного участия в «Дожинках», хоть ранее выходил на сцену областных фестивалей в Мостах, Воложине, Корме, Полоцке и Микашевичах.
А паузы между поездками по стране и совещаниями все чаще и все длиннее. Но и это уже помогает не всегда. Пресс-службе приходится резать видео с трудом спускающегося с трапа самолета Лукашенко, колдовать над его фото.
К слову, правителя Беларуси нет на видео с гуляющими среди традиционных плодоовощных инсталляций гостями саммита. Он лишь однажды мелькнул на фото пресс-службы Эмомали Рахмона.
Правитель явно и сам осознает происходящее с ним. Но это не тот человек, который ставит интересы страны выше собственных. Поэтому мы и слышим его рассказы об «отличных анализах» и занятиях спортом по два часа в день — на фоне частых исчезновений из публичного пространства на день-два посреди рабочей недели.
