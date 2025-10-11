Дебютировал самый доступный электрокроссовер Renault 1 11.10.2025, 10:29

1,260

Фото: Renault

Автомобиль стал выразительнее снаружи и современнее внутри.

Представлен новый электромобиль Renault Kwid E-Tech. Дешевый кроссовер стал выразительнее снаружи и современнее внутри.

Электрокроссовер Renault Kwid E-Tech прошел модернизацию и дебютировал в Бразилии. Там он уже выходит на рынок по цене от 99 900 реалов ($18 200), то есть дешевле бензинового Renault Duster. Подробности автомобиля раскрыли на официальном сайте производителя.

Фото: Renault

3,7-метровый электромобиль Renault Kwid E-Tech (в некоторых странах он называется City K-ZE) — брат-близнец Dacia Spring. Поскольку недавно румынская модель обновилась, то теперь освежили и Renault.

Фото: Renault

Как и Dacia, кроссовер Renault Kwid E-Tech получил новые переднюю и заднюю части. Ему заменили фары, фонари, бамперы, фальшрадиаторную решетку и дверь багажника.

В салоне установили новые руль, переднюю панель и цифровой щиток приборов, а также увеличенный 10-дюймовый тачскрин. К тому же, улучшили внутреннюю отделку.

Фото: Renault

Силовая установка не претерпела изменений. Новый Renault Kwid E-Tech сохранил 65-сильный электромотор и батарею емкостью 26,8 кВт∙ч. Запас хода составляет 257 км. Впрочем, вскоре может появиться более мощная 100-сильная версия, ведь родственный кроссовер Dacia Spring недавно ее получил.

