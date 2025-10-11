Медведев привез Ким Чен Ыну архивное письмо его дедушки Сталину

Медведев привез Ким Чен Ыну архивное письмо его дедушки Сталину5
О чем в нем говорилось?
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев во время визита в КНДР показал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну архивное письмо его дедушки Иосифу Сталину. Видео момента опубликовал телеграм-канал журналистов РИА Новости «RIA_Kremlinpool».
Сначала Медведев показал главе Северной Корее фотографию с руководителями СССР. «Как раз у нас получается 56-й год. Это — Микоян (Анастас Микоян — в 1956 году первый зампред Совета министров СССР, — Прим. ред.) и другие наши руководители, Молотов (Вячеслав Молотов — до 1 июня 1956 года глава МИД СССР, — Прим. ред.), соответственно, здесь. А это — письмо товарища Ким Ир Сена товарищу Сталину», — прокомментировал архивные документы Медведев.
Возможно, речь идет о письме Ким Ир Сена Сталину 18 октября 1952 года, которое хранится в общем доступе в электронной библиотеке Российского исторического общества.
В письме к «отцу, другу и учителю», как называет глава КНДР Сталина, Ким Ир Сен пишет, что корейский народ, «ведущий третий год освободительную войну против американских захватчиков, несмотря на беспрестанные бомбардировки мирных городов и сел Кореи, добился значительных успехов в области сельского хозяйства и вырастил богатый урожай, по своим размерам равный самому высокому урожаю мирного времени».
«Воодушевленный вашей любовью и вниманием, корейский народ с чувством глубокого уважения и преданности посылает вам свой скромный подарок из урожая этого года, любовно выношенный для вас нашим народом в искренней благодарности и любви к вам и народам Советского Союза», — говорится в письме.