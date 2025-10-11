В КНДР показали «секретное оружие» 1 11.10.2025, 12:00

1,230

Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете с ядерным зарядом.

Пхеньян продемонстрировал свою новую межконтинентальную баллистическую ракету с ядерным зарядом «Хвасон-20». Об этом сообщает государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК.

Вооружение показали на параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи, прошедшего в Пхеньяне на площади имени Ким Ир Сена 11 октября.

«Когда на площадь вышла колонна «Хвасон-20» — могущественнейшего ядерного стратегического вооружения стратегических вооруженных сил КНДР, бурные ликования зрителей достигли апогея», — сообщает агентство.

Фото: государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/world/110667.html?c

Напомним, в сентябре Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила «секретное оружие» и достигла успехов в оборонной сфере. Но подробностей не раскрыл.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com