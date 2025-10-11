закрыть
В КНДР показали «секретное оружие»

1
  • 11.10.2025, 12:00
  • 1,230
В КНДР показали «секретное оружие»

Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете с ядерным зарядом.

Пхеньян продемонстрировал свою новую межконтинентальную баллистическую ракету с ядерным зарядом «Хвасон-20». Об этом сообщает государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК.

Вооружение показали на параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи, прошедшего в Пхеньяне на площади имени Ким Ир Сена 11 октября.

«Когда на площадь вышла колонна «Хвасон-20» — могущественнейшего ядерного стратегического вооружения стратегических вооруженных сил КНДР, бурные ликования зрителей достигли апогея», — сообщает агентство.

Фото: государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/world/110667.html?c

Напомним, в сентябре Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила «секретное оружие» и достигла успехов в оборонной сфере. Но подробностей не раскрыл.

