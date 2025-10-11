В КНДР показали «секретное оружие»1
- 11.10.2025, 12:00
Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете с ядерным зарядом.
Пхеньян продемонстрировал свою новую межконтинентальную баллистическую ракету с ядерным зарядом «Хвасон-20». Об этом сообщает государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК.
Вооружение показали на параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи, прошедшего в Пхеньяне на площади имени Ким Ир Сена 11 октября.
«Когда на площадь вышла колонна «Хвасон-20» — могущественнейшего ядерного стратегического вооружения стратегических вооруженных сил КНДР, бурные ликования зрителей достигли апогея», — сообщает агентство.
Напомним, в сентябре Ким Чен Ын заявил, что КНДР получила «секретное оружие» и достигла успехов в оборонной сфере. Но подробностей не раскрыл.