У Путина может не оказаться денег, заложенных в план на 2026 год

Российский бюджет трещит по швам.

Бюджет России в следующем году вряд ли окажется таким, каким он внесен в Думу. В этом году он дважды подвергался правкам из-за падения доходов, и в 2026 г. история может повториться, пишет The Moscow Times.

«Полагаем, что в июне 2026 г. бюджет будет существенно скорректирован в результате более реалистических поправок, как это было сделано в 2025 году. Парламент поправки одобрит», — говорится в презентации профессора ВШЭ, главного научного сотрудника ИНП РАН Мстислава Афанасьева и профессора РЭУ им. Плеханова Наталии Шаш к «Большой дискуссии» о финансовом плане на будущий год, «самом сложном бюджете [военной] пятилетки».

Проект бюджета представлен на основании «весьма оптимистичного» макроэкономического сценария, отмечают Афанасьев и Шаш. «Особыми темами являются: прогноз деловой активности частного бизнеса, динамика государственных и частных инвестиций в следующем году, — продолжают они. — Дискуссионными являются оценки уровня инфляции, а также роста ВВП как в количественном, так и качественном виде».

Но на основе благоприятного прогноза основные характеристики бюджета выглядят «достаточно привлекательно и позитивно, в том числе по сравнению с текущим годом». Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уже похвалила правительство, назвав бюджет-2026 «дезинфляционным».

Бюджет выглядит сбалансированным: расходы, конечно, вырастут — но не так сильно, как росли в первые четыре года войны. С 24,8 трлн руб. в 2021 г. они взлетели до 40,2 трлн руб. в прошлом году и до 42,8 триллиона в этом, согласно последним поправкам. В 2026 г. правительство планирует потратить 44,1 трлн руб., рост меньше инфляции (на 3% к проектировкам этого года). Иначе вряд ли могло быть. ИНП РАН отмечал невозможность значительного увеличения бюджетных расходов гражданского характера.

Реальность вряд ли будет такой красивой. В последние годы итоговые расходы превышают план, что Минфин объясняет опережающим финансированием в декабре части расходов следующего года. Сейчас история может повториться. Экономист Егор Сусин пока ждет по итогам этого года дефицит «чуть больше плана».

«Существенным раздражителем остается проблема доходов», — отмечают Афанасьев и Шаш. В этой связи увеличивается налогообложения, прежде всего, физических лиц: НДС повышается с 20% до 22%, растут некоторые ставки по НДФЛ, растут ставки государственных пошлин и штрафов и т. д., перечисляют они. Расходы же «прогнозируемо продолжают увеличиваться».

Поэтому вопрос дефицита бюджета остается крайне актуальным для 2026 финансового года, заключают экономисты. Он запланирован на уровне 3,8 трлн руб., или 1,6% ВВП. Источники его покрытия весьма ограничены, констатируют Афанасьева и Шаш: «Логичное в данной ситуации и эффективное наращивание госдолга упирается в высокую ставку заимствований на внутреннем рынке и фактическую и/или юридическую закрытость внешних рынков».

Остается продажа национализированного или обращенного в доход государства имущества, а также продажа драгоценных металлов и драгоценных камней из Гохрана, рассуждают они, но средства здесь пока не сопоставимы с решаемой задачей. Правительство вообще не заложило в бюджет доходов от продажи конфискованного имущества вплоть до 2028 г.

Еще один важный источник затыкания бюджетной «дыры» — Фонд национального благосостояния (ФНБ). В нем на конец сентября было около 4,2 трлн руб. Бюджет не предполагает расходования средств ФНБ, но Афанасьев и Шаш полагают, что что как минимум попытки такие будут. «Вокруг использования этого Фонда будет вести дискуссия весь 2026 год, — говорится в презентации. — Не исключено существенное (вплоть до нивелирования) истощение его средств».

Экономисты не указывают еще один возможный источник финансирования дефицита: часть его, судя по всему, предполагается закрыть за счет остатков на счетах Федерального казначейства. Доходы бюджета от их размещения предполагается сократить с 1,12 трлн руб. в 2025 г. до 684,7 млрд в 2026 г. В пояснительной записке к проекту бюджета это объясняется, в том числе, «ожидаемым изменением процентных ставок и объема остатка средств на едином счете федерального бюджета».

