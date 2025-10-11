закрыть
11 октября 2025, суббота, 14:41
Дроны СБУ поразили НПЗ «Башнафта» в Уфе

  • 11.10.2025, 14:28
Дроны СБУ поразили НПЗ «Башнафта» в Уфе

Предприятие находится в 1400 км от Украины.

Дальнобойные дроны СБУ этим утром устроили «хлопок» на нефтеперерабатывающем заводе «Башнафта-УНПЗ». Он расположен в городе Уфа, республика Башкортостан, в 1400 километрах от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Отмечается, что Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами вооруженные силы врага.

После взрывов на территории «Башнафта-УНПЗ» туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднимается столб черного дыма. По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО «А» СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

«Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане - в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины», - сообщил информированный источник.

