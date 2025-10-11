Жители Владивостока вышли на самый массовый протест за последние несколько лет 10 11.10.2025, 14:53

7,016

Митинг прошел в еще одном крупном российском городе.

По меньшей мере в двух российских городах недовольные граждане вышли на согласованные акции протеста. В российском городе Владивосток прошел один из самых массовых митингов последних лет. Поводом для протестов стало грядущее повышение утилизационного сбора, которое напрямую приведет к росту цен на автомобили, пишет Dialog.UA.

На акцию вышли сотни горожан – это крупнейший митинг во Владивостоке со времен протестов в поддержку Алексея Навального в 2021 году. Согласованная акция проходила у Дома молодежи. Территорию оцепили и установили рамки металлодетекторов, а всех участников досматривали полицейские.

Несмотря на усиленные меры контроля, протест собрал более 500 человек, что подтвердили даже близкие к силовикам источники. Люди держали в руках плакаты с лозунгами: «Правительство, думай о людях, а не о сборах!», «Я патриот, но не идиот», «Им мерседесы, а нам жигули!», «Утиль есть, а где заводы?», «Сначала дороги, потом сборы», «Машина не предмет роскоши, а средство передвижения».

Сцена стала площадкой для выступлений активистов, которые обвинили власти в полном провале развития автопрома. «Утильсбор уже 15 лет как введен. Если хотели поддержать автопром, за это время можно было бы создать конкурентоспособный автомобиль. Но вместо этого снова перекладывают расходы на людей», – заявил один из участников митинга.

Другой подчеркнул, что в мире существуют десятки стран, производящих качественные автомобили, а Россия за все эти годы так и не смогла предложить достойную альтернативу. Собравшиеся скандировали: «Хватит грабить свой народ!».

На митинге также собирали подписи под обращением к премьеру Михаилу Мишустину с требованием отменить повышение утильсбора. Инициаторами акции выступили депутаты от КПРФ Александр Сустов и Олег Григорьев.

Первую заявку власти отклонили, ссылаясь на санитарные формальности, но активисты нашли способ обойти бюрократию, подав вторую заявку на 498 участников.

Накануне митинга власти выпустили предупреждение об ответственности за участие в несогласованных протестах и призвали граждан доносить на организаторов. Однако это не остановило людей, возмущенных новыми поборами.

Похожее мероприятие, но в куда более скромных масштабах прошло и в Новосибирске. Там на митинг с плакатами вышли всего несколько человек.

С 1 ноября в России планируется изменить систему расчета утильсбора, включив мощность двигателя в налоговую формулу. Это приведет к резкому росту стоимости автомобилей и фактическому исчезновению некоторых моделей с рынка.

Протест во Владивостоке стал одним из крупнейших в России в 2025 году, уступив только акциям в Алтайском крае и Иркутске. Массовый выход людей показывает нарастающее недовольство россиян, уставших от постоянных поборов и падения уровня жизни, что особенно заметно на фоне затрат Кремля на войну против Украины.

