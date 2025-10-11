Зеленский и Трамп провели телефонный разговор 2 11.10.2025, 16:30

Президент Украины сообщил о «сильных идеях» для усиления ПВО и поддержке со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили удары России по украинской энергетике и возможности усиления системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины.

«Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный», - отметил Зеленский.

Украинский президент рассказал, что поздравил Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил.

«Это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война», - отметил он.

Зеленский также рассказал, что во время разговора проинформировал Трампа о российских ударах по украинской энергетике.

«Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», - отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии.

«Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин президент!», - подытожил Зеленский.

