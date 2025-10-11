Власти хотят установить полный контроль над онлайн-торговлей 2 11.10.2025, 18:05

Маркетплейсы в Беларуси ждет зачистка.

Под лозунгом борьбы с контрафактом Беларусь вводит новые правила, которые радикально меняют онлайн-торговлю. Маркетплейсы станут отвечать за продавцов, цены вырастут, а доступ к популярным площадкам может оказаться под запретом.

По факту за ширмой защиты прав потребителей государство готовится установить полный контроль над интернет-торговлей. Что изменится и как это отразится на покупателях и бизнесе – разбирался «Белорусы и рынок».

Интернет-торговля в Беларуси долго жила по собственным законам. Продавцы регистрировались где угодно, площадки регистрировали кто угодно, а ответственность за подделки и просроченные сертификаты растворялась где-то между строками пользовательского соглашения. Для покупателей это было удобно и дешево, для государства – сплошная зона серых схем.

Теперь эта эпоха подходит к концу. Власти решили навести порядок, а вместе с ним, построить систему полного контроля над онлайн-рынком. И повод для этого нашелся убедительный: борьба с контрафактом.

Именно под этим флагом 7 октября в Минске прошла панельная сессия на XIII Международном форуме «Антиконтрафакт-2025». Представители МАРТ, Евразийской экономической комиссии и министерств стран ЕАЭС объявили о новом подходе к интернет-торговле.

По сути, маркетплейсы теперь перестают быть просто площадками, им предстоит отвечать за все, что продается на их территории.

Новая модель онлайн-рынка

С лета 2025 года в Беларуси уже действуют обновленные правила дистанционной торговли. Теперь площадки обязаны принимать электронные жалобы покупателей, размещать полные данные о себе и своих продавцах, следить за тем, чтобы на сайте не появлялись товары без сертификатов.

Если раньше маркетплейс мог прикрыться формулировкой «мы только посредники», то теперь он отвечает как полноценный участник торговли.

Следующий шаг – указ, который обяжет все крупные площадки, включая зарубежные, зарегистрироваться в Торговом реестре и создать в Беларуси юридическое лицо. Без этого им просто запретят работать. А МАРТ получит право ограничивать доступ к площадке при «систематических нарушениях».

Иными словами, интернет-рынок, который десятилетиями развивался стихийно, превращается в контролируемую систему с четкой вертикалью ответственности.

Покупатель под защитой – или под надзором

На первый взгляд, все выглядит даже удобно. Больше не нужно искать, кто продал поддельный товар: жалобу можно подать прямо через сайт, а ответить обязан сам маркетплейс. Появляется гарантия, прозрачность, возможность вернуть деньги.

Но у медали есть оборотная сторона. Чем больше требований, тем выше издержки, и бизнес, как правило, компенсирует их через цену. Товары подорожают, выбор сократится. Небольшие продавцы, которым не по силам юристы, сборы и сертификация, уйдут с рынка.

Иностранные площадки, не желающие открывать филиалы, просто заблокируют доступ из Беларуси. В результате выигрывает не потребитель, а крупные игроки, которым проще выполнить все формальности. И чем меньше конкуренции, тем выше цены и меньше свободы выбора.

Государственный контроль под маской «качества»

За лозунгами о безопасности и защите прав скрывается более широкая цель – тотальная легализация и управляемость электронной торговли. Контрафакт действительно существует, но борьба с ним превращается в инструмент централизации.

Государство получает прозрачность и налоги, крупные маркетплейсы – монополию. А обычные пользователи — упорядоченный, но уже не свободный рынок. Интернет-торговля все меньше напоминает пространство доверия и инициативы, а все больше регулируемую витрину, где каждый шаг прописан инструкцией.

Беларусь и Казахстан

Беларусь не единственная на этом пути. Россия и Казахстан готовят схожие нормы: обязательную регистрацию маркетплейсов, декларирование трансграничных покупок, ограничение беспошлинного импорта. Евразийская экономическая комиссия стремится унифицировать эти правила, чтобы создать единую систему контроля на всем пространстве ЕАЭС.

Официально все это называется «борьбой с подделками». Но на деле речь идет о переформатировании рынка, где раньше главной ценностью была свобода.

Покупатель получит гарантию, но заплатит за нее потерей выбора и ростом цен. Бизнес — предсказуемость, но без гибкости. А государство – все: данные, налоги и рычаги влияния.

Интернет в Беларуси становится все более похожим на офлайн – с правилами, надзором и «одобренными» участниками. И кажется, именно это и есть главный результат форума «Антиконтрафакт»: борьба с подделками оказалась началом борьбы с вольницей.

