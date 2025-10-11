закрыть
11 октября 2025, суббота, 21:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эти позы Лукашенко и Путина говорят о многом

  • 11.10.2025, 21:10
Эти позы Лукашенко и Путина говорят о многом

Подборка из трех фото на одну тему.

Это знаменитый кадр, на котором запечатлена «вассальная» поза Александра Лукашенко по отношению к Владимиру Путину. Российский диктатор, наоборот, сидит как начальник, выслушивающий доклад подчиненного. Подобных снимков можно отыскать немало, пишет «Салідарнасць».

Но на встрече с азербайджанским правителем Ильхамом Алиевым уже Владимир Путин оказался в довольно унизительной ситуации, на что указывает положение тел собеседников. «Хан» из Баку свысока поглядывает на вынужденного извиняться и оправдываться «хозяина Кремля».

А вот как во время переговоров с тем же Ильхамом Алиевым выглядел украинский президент Владимир Зеленский. На этом фото мы видим двух равноправных собеседников.

Наглядная иллюстрация «кто есть ху», как говорил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский