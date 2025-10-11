Бойцы ВСУ уничтожили пять российских танков и РСЗО «Град»
- 11.10.2025, 22:54
Остановлен штурм оккупантов на Донецком направлении.
Операторы дронов успешно остановили штурм россиян на Донецком направлении. Военные поразили беспилотниками одну РСЗО и 5 танков.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем ВС Украины.
«На Донецком направлении операторы 427 отдельного полка беспилотных систем «РАРОГ» остановили штурмовые действия противника, поразив танки, чем лишили пехотные группы прикрытия и сделали невозможным дальнейшее наступление», — говорится в сообщении.
Кроме того, военные нанесли результативный удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 «Град», когда враг вел огонь по позициям украинской армии.
В результате слаженных действий огневой залп был прерван, а боевая машина уничтожена.
«Системная работа 427-го ОПБпС «Рарог» ослабляет наступательный потенциал противника и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта», — резюмировали в Силах беспилотных систем ВСУ.
Напомним, на этой неделе стало известно, что ВСУ на Покровском направлении впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс россиян «Курьер», который предназначен для боевого применения.