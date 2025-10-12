Талибан напал на Пакистан: идут бои в восьми провинциях 12.10.2025, 8:40

Есть жертвы и пленные.

«Жестокие столкновения» на границе Афганистана и Пакистана начались поздно вечером в субботу 11 октября после того, как Кабул обвинил Исламабад в нанесении авиаударов. Сообщается о гибели 12 пакистанских пограничников.

«В ответ на авиаудары пакистанских сил» пограничные силы Талибана на востоке «вступили в ожесточенные столкновения с постами пакистанских сил в различных приграничных районах», — говорится в заявлении афганских военных. Известно, что 12 пакистанцев погибли в провинции Гильменд, пишет «Фокус».

اطلاعات کے مطابق پاک فضائیہ نے افغانستان کے صوبوں جلال آباد، ہلمند اور خوست میں بمباری کی ہے۔ pic.twitter.com/v6GngMSWFk — Razi Tahir (@RaziTahirPak) October 11, 2025

Представитель Министерства общественного порядка Талибана Саиф Хайбер заявил, что столкновения с пакистанскими пограничниками продолжаются в восьми приграничных провинциях: Гильменд, Кандагар, Хост, Пактия, Пактика, Нангархар, Забуль и Кунар. Есть первые жертвы. Сообщается, что шестерых пакистанских пограничников талибы взяли в плен.

هلمند-بهرامچه

والله عزیز ذو انتقام pic.twitter.com/v9c0td5Isr — حافظ عمر (@HafizOm83521478) October 11, 2025

Столкновение произошло после недавних пакистанских авиаударов по Кабулу и Пактике. Министерство обороны Талибана предупредило, что считает защиту территории Афганистана своим законным правом.

Представитель пакистанских военных заявил, что военные делают все возможное для обеспечения безопасности своих граждан.

Источники сообщают, что пакистанские ВВС нанесли удар по лидеру движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» в Кабуле.

Сообщается, что атаки были совершены по приказу министра обороны Талибана Мохаммада Якуба Муджахида и силы Талибана начали атаки на пакистанские военные объекты в приграничных районах восточного и южного Афганистана: базы, с которых беспилотники заходят на территорию Афганистана.

Ранее министр обороны Пакистана заявил, что отношения Пакистана с Афганистаном ухудшаются из-за участившихся террористических атак в стране. Хаваджа Асиф заявил 9 октября, что сложившаяся ситуация может привести к дальнейшему обострению двусторонних отношений.

Асиф сказал, что «Пакистан хочет уважительных и достойных отношений с Афганистаном», и призвал афганских талибов к сотрудничеству в борьбе с трансграничным терроризмом.

Он подчеркнул, что Афганистан должен гарантировать, что его территория не будет использоваться негосударственными субъектами. Он также отметил, что Пакистан предоставил официальным лицам Талибана неопровержимые доказательства такой деятельности.

