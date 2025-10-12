закрыть
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в Малых Щербаках

1
  • 12.10.2025, 13:40
  • 1,380
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в Малых Щербаках

Населенный пункт — под контролем Сил обороны Украины.

Подразделения 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с побратимами из 33 отдельного штурмового полка ВСУ подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр батальона.

Как отмечается, населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

«Этот успех - результат четкого взаимодействия, решительности и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг - это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери», - говорится в сообщении.

