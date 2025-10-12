Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в Малых Щербаках

Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в Малых Щербаках1
- 12.10.2025, 13:40
Населенный пункт — под контролем Сил обороны Украины.
Подразделения 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с побратимами из 33 отдельного штурмового полка ВСУ подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр батальона.
Как отмечается, населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
«Этот успех - результат четкого взаимодействия, решительности и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг - это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери», - говорится в сообщении.