Зеленский во второй раз за два дня поговорил с Трампом

Зеленский во второй раз за два дня поговорил с Трампом1
- 12.10.2025, 16:42
Вчера президенты США и Украины говорили о ракетах Tomahawk.
Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом украинский президент сообщил в Telegram.
«Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор.
Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит».
Зеленский добавил, что они с Трампом договорились продолжить разговор, «и команды готовятся».
11 октября Зеленский говорил по телефону с Трампом. По данным СМИ, одной из тем разговора стала возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.