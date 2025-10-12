закрыть
Зеленский во второй раз за два дня поговорил с Трампом

1
  • 12.10.2025, 16:42
  • 2,246
Зеленский во второй раз за два дня поговорил с Трампом

Вчера президенты США и Украины говорили о ракетах Tomahawk.

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом украинский президент сообщил в Telegram.

«Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор.

Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит».

Зеленский добавил, что они с Трампом договорились продолжить разговор, «и команды готовятся».

11 октября Зеленский говорил по телефону с Трампом. По данным СМИ, одной из тем разговора стала возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

