Лукашенко не осилил прогулку с лидерами СНГ 8 12.10.2025, 17:10

6,278

Подвело здоровье

Как следует из фотоотчетов лидеров стран СНГ, Лукашенко пропустил прогулку по территории Правительственной резиденции в Душанбе, пишет «Салiдарнасць».

Прогулка 9 октября была частью неформального ужина саммита СНГ, но Лукашенко нарушил традицию, не появившись на ней.

При этом, как подчеркивает пресс-служба главы Таджикистана, прогулка была короткой. После нее последовал прием от имени Эмомали Рахмона – проще говоря, ужин. На нем Лукашенко, как следует из фотоотчета, появился.

Можно предположить, что правитель Беларуси не пошел на прогулку из-за проблем со здоровьем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com