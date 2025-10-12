закрыть
12 октября 2025, воскресенье, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко не осилил прогулку с лидерами СНГ

8
  • 12.10.2025, 17:10
  • 6,278
Лукашенко не осилил прогулку с лидерами СНГ

Подвело здоровье

Как следует из фотоотчетов лидеров стран СНГ, Лукашенко пропустил прогулку по территории Правительственной резиденции в Душанбе, пишет «Салiдарнасць».

Прогулка 9 октября была частью неформального ужина саммита СНГ, но Лукашенко нарушил традицию, не появившись на ней.

При этом, как подчеркивает пресс-служба главы Таджикистана, прогулка была короткой. После нее последовал прием от имени Эмомали Рахмона – проще говоря, ужин. На нем Лукашенко, как следует из фотоотчета, появился.

Можно предположить, что правитель Беларуси не пошел на прогулку из-за проблем со здоровьем.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский