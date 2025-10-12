Лукашенко не осилил прогулку с лидерами СНГ

Лукашенко не осилил прогулку с лидерами СНГ8
- 12.10.2025, 17:10
- 6,278
Подвело здоровье
Как следует из фотоотчетов лидеров стран СНГ, Лукашенко пропустил прогулку по территории Правительственной резиденции в Душанбе, пишет «Салiдарнасць».
Прогулка 9 октября была частью неформального ужина саммита СНГ, но Лукашенко нарушил традицию, не появившись на ней.
При этом, как подчеркивает пресс-служба главы Таджикистана, прогулка была короткой. После нее последовал прием от имени Эмомали Рахмона – проще говоря, ужин. На нем Лукашенко, как следует из фотоотчета, появился.
Можно предположить, что правитель Беларуси не пошел на прогулку из-за проблем со здоровьем.