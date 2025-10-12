Макрон: Россия должна будет заплатить за отказ от переговоров 1 12.10.2025, 18:29

Эммануэль Макрон

Президент Франции раскрыл подробности разговора с Зеленским.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия будет нести ответственность, если продолжит отказываться от мирных переговоров по Украине.

Об этом он сообщил после разговора с президентом Владимиром Зеленским, говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье, пишет «Европейская правда».

Макрон отметил: в то время как соглашение, достигнутое в Газе, дает надежду на мир на Ближнем Востоке, в Украине также необходимо положить конец войне.

«Если Россия будет продолжать свою военную упрямство и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это», – подчеркнул Макрон.

Французский президент осудил новые массированные удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре, которые, по его словам, фактически направлены против гражданского населения в преддверии зимы.

Макрон подчеркнул, что Франция вместе с партнерами рассматривает пути помощи Украине в восстановлении поврежденных объектов и обеспечении базовых потребностей населения.

«Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины и мобилизуется в рамках „коалиции решительных“», – добавил он.

Ранее в воскресенье президент Зеленский сообщил, что проинформировал Макрона о первоочередных потребностях Украины, прежде всего в отношении ПВО.

