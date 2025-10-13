закрыть
13 октября 2025, понедельник, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белтелеком» вводит новшества для клиентов

  • 13.10.2025, 11:51
  • 3,030
«Белтелеком» вводит новшества для клиентов

Какие изменения ждут пользователей?

«Белтелеком» с 10 октября обновил нумерацию и наполнение каналов платформы ZALA. Так, телеканал «ЯСНАе TV» занял в меню ZALA 13-ю кнопку.

«Также с 10 октября в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV на 11-й кнопке началось вещание нового телеканала «Спорт ТВ», — сообщили в компании. — Это трансляции ведущих международных турниров и ключевых событий беларусского спорта».

С 9 октября компания прекратила трансляцию некоторых тестовых телеканалов, в том числе «АВТО24» (116 кнопка) и «Драйв» (115 кнопка) в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.

Также «Белтелеком» сообщил, что продолжает развивать собственный видеосервис «Ого!Кино» и начала партнерство с онлайн-кинотеатром viju. «С 10 октября пользователи платформы «Ого!Кино» получат доступ к тысячам единиц качественного контента с профессиональной озвучкой. При этом цена останется прежней», — уточняют в «Белтелеком».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский