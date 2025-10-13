«Белтелеком» вводит новшества для клиентов
- 13.10.2025, 11:51
Какие изменения ждут пользователей?
«Белтелеком» с 10 октября обновил нумерацию и наполнение каналов платформы ZALA. Так, телеканал «ЯСНАе TV» занял в меню ZALA 13-ю кнопку.
«Также с 10 октября в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV на 11-й кнопке началось вещание нового телеканала «Спорт ТВ», — сообщили в компании. — Это трансляции ведущих международных турниров и ключевых событий беларусского спорта».
С 9 октября компания прекратила трансляцию некоторых тестовых телеканалов, в том числе «АВТО24» (116 кнопка) и «Драйв» (115 кнопка) в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.
Также «Белтелеком» сообщил, что продолжает развивать собственный видеосервис «Ого!Кино» и начала партнерство с онлайн-кинотеатром viju. «С 10 октября пользователи платформы «Ого!Кино» получат доступ к тысячам единиц качественного контента с профессиональной озвучкой. При этом цена останется прежней», — уточняют в «Белтелеком».