Белорусских футболистов в Шотландии встретили протестами
- 13.10.2025, 14:38
Видеофакт.
Возле стадиона «Хэмпден парк» в Глазго, где 12 октября сборная Беларуси по футболу провела матч квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Шотландии, прошел протест с бело-красно-белыми флагами.
Участники акции сообщили сайту Charter97.org встретили белорусскую сборную протестами.
Одним из организаторов акции выступил представитель правозащитной организации Libereco Кен Макбейн.
Итог матча – 2:1 в пользу шотландцев. Беларусь потеряла шансы выйти на ЧМ-2026. У команды 4 поражения подряд в отборе с общим счетом 2:15 и 0 очков.
Отметим, накануне матча шотландские правозащитники и политики призвали УЕФА отстранить Беларусь от международных соревнований.
Так выглядел протест перед матчем Беларусь - Шотландия в Глазго— Сharter97.org (@charter_97) October 13, 2025
Протестующие держали национальную символику и плакаты с призывом освободить белорусских политзаключенных.
Протестующие держали национальную символику и плакаты с призывом освободить белорусских политзаключенных.