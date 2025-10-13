закрыть
13 октября 2025, понедельник
Белорусских футболистов в Шотландии встретили протестами

  • 13.10.2025, 14:38
Белорусских футболистов в Шотландии встретили протестами

Видеофакт.

Возле стадиона «Хэмпден парк» в Глазго, где 12 октября сборная Беларуси по футболу провела матч квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Шотландии, прошел протест с бело-красно-белыми флагами.

Участники акции сообщили сайту Charter97.org встретили белорусскую сборную протестами.

Одним из организаторов акции выступил представитель правозащитной организации Libereco Кен Макбейн.

Итог матча – 2:1 в пользу шотландцев. Беларусь потеряла шансы выйти на ЧМ-2026. У команды 4 поражения подряд в отборе с общим счетом 2:15 и 0 очков.

Отметим, накануне матча шотландские правозащитники и политики призвали УЕФА отстранить Беларусь от международных соревнований.

