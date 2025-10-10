Депутаты парламента Шотландии призвали УЕФА отстранить сборную Беларуси от международных соревнований 10.10.2025, 20:55

Парламентарии также подготовили подарок для белорусских белельщиков-политзаключенных.

Депутаты шотландского парламента направили официальное письмо в УЕФА с призывом отстранить сборную Беларуси по футболу от участия в международных соревнованиях, проходящих под эгидой организации. Под письмом подписались 18 депутатов шотландского парламента.

Напомним, 12 октября сборная Беларуси по футболу приедет в Глазго, где сыграет отборочный матч чемпионата мира по футболу против команды Шотландии. Против матча активно выступают местные правозащитники.

«Продолжая поддерживать нашу страну в предстоящем матче, мы настоятельно призываем УЕФА отстранить Беларусь от всех международных футбольных соревнований, находящихся под его юрисдикцией», — написано в письме.

Среди причин для такого шага указаны «продолжающиеся и хорошо задокументированные нарушения прав человека» и соучастие в российской агрессии против Украины.

Один из инициаторов письма депутат шотландского парламента Фултон Макгрегор дал комментарий сайту Charter97.org.

— УЕФА должен выполнить свои обязательства в области прав человека и занять принципиальную позицию, отстранив Беларусь от международных футбольных соревнований. Режим Александра Лукашенко жестоко преследует своих граждан, заключая в тюрьмы тысячи людей за мирное выражение политического несогласия. Каждый арестованный — жертва авторитарной системы, которая подавляет инакомыслие и сокрушает основные свободы. В то же время Беларусь продолжает обеспечивать и поддерживать агрессивную войну России против Украины, предоставляя плацдарм для атак, которые унесли бесчисленное количество жизней.

Фото: Депутаты шотландского парламента ставят автографы футболках сборной Шотландии для последующей передачи их белорусским политзаключенным

Так же, как Россия была отстранена за развязывание войны, Беларусь должна понести наказание за соучастие в насилии и репрессиях. Европейский футбол не должен закрывать глаза на диктатуру и войну. УЕФА пора дать чёткий сигнал: в европейской футбольной семье нет места режимам, попирающим права человека, — заявил Фултон Макгрегор.

В комментарии для сайта Charter97.org oрганизатор серии протестов против проведения матча, представитель правозащитной организации Libereco Кен Макбейн назвал нынешнюю сборную национальную футбольную сборную Беларуси «командой диктатора»:

— Для меня это матч сборной Шотландии против команды диктатора. Мы поддерживаем многих белорусских футболистов, которые отстаивали свободу и высказывались против Лукашенко. Мы поддерживаем футболистов, которые должны играть за Беларусь в Шотландии с высоко поднятой головой, гордо представляя свою страну, но не могут, потому что, как и всё остальное в Беларуси, футбол отравлен политикой Лукашенко. Мы поддерживаем белорусских футболистов, чьи карьеры и жизни были разрушены их решениями не поддерживать Лукашенко. Если бы УЕФА действительно верил в свои ценности, он бы отреагировал на политическое вмешательство в белорусский футбол.

Хотя я шотландец, я бы с большим удовольствием болел за сборную Беларуси — но не при этом диктаторе и не в то время, когда эта команда исключает игроков за то, что они высказались в поддержку свободы.

По словам Кена Макбейна, он подготовил подарок для двух белорусских политических заключенных: футбольных болельщиков, членов фан-клуба «МТЗ-РИПО» братьев Тамаза и Тимура Пипия, пригоговоренных к более чем 6 годам заключения каждый. После своего освобождения футбольные фанаты смогут получить футболки национальной сборной Шотландии с автографами депутатов шотландского парламента.

