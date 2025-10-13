Дефицит внешней торговли Беларуси вырос в пять раз 13.10.2025, 15:48

Отрицательное сальдо по потребительским товарам достигло $1 млрд.

Внешнеторговый оборот потребительских товаров в Беларуси в январе — августе 2025 года составил 19 млрд 79,8 млн долларов — на 12% больше, чем за восемь месяцев 2024-го (17 млрд 36,5 млн), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

Экспорт сложился на уровне 9 млрд 39,3 млн (8 млрд 422 млн; +7,3%), импорт — 10 млрд 40,5 млн (8 млрд 614,5 млн; +16,6%), отрицательное сальдо — 1 млрд 1,2 млн (-192,5 млн; рост в 5,2 раза).

