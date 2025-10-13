закрыть
13 октября 2025, понедельник, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дефицит внешней торговли Беларуси вырос в пять раз

  • 13.10.2025, 15:48
Дефицит внешней торговли Беларуси вырос в пять раз

Отрицательное сальдо по потребительским товарам достигло $1 млрд.

Внешнеторговый оборот потребительских товаров в Беларуси в январе — августе 2025 года составил 19 млрд 79,8 млн долларов — на 12% больше, чем за восемь месяцев 2024-го (17 млрд 36,5 млн), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

Экспорт сложился на уровне 9 млрд 39,3 млн (8 млрд 422 млн; +7,3%), импорт — 10 млрд 40,5 млн (8 млрд 614,5 млн; +16,6%), отрицательное сальдо — 1 млрд 1,2 млн (-192,5 млн; рост в 5,2 раза).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский