Нидерланды забрали контроль над производителем чипов у китайского владельца 1 13.10.2025, 16:16

Меры направлены на защиту технологической безопасности Европы.

Правительство Нидерландов взяло под контроль полупроводниковую компанию Nexperia, принадлежащую китайской Wingtech Technology, сославшись на угрозу утраты критически важных технологий для европейской экономики, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Минэкономики Нидерландов заявило, что получило полномочия блокировать или отменять решения руководства Nexperia после выявления «серьезных нарушений корпоративного управления». Меры, по словам ведомства, были «исключительными» и направлены на защиту технологической безопасности Европы.

Nexperia, ранее подразделение голландского гиганта NXP, производит базовые микросхемы и транзисторы, используемые в автомобилях и бытовой электронике.

Китайская сторона резко осудила действия Амстердама. Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин «решительно выступает против политизации вопросов национальной безопасности и дискриминации китайских компаний». В Wingtech назвали действия Нидерландов «чрезмерным вмешательством, продиктованным геополитическими предубеждениями», и обвинили западных менеджеров Nexperia в сговоре с властями.

По решению суда, все акции компании, кроме одной, переданы внешнему управляющему, а гендиректор Чжан Сюэчжэн отстранен от должности.

Акции Wingtech обвалились на 10% в Шанхае — до предельного дневного минимума. Компания уже консультируется с международными юристами и готовит меры правовой защиты.

Скандал вокруг Nexperia стал новым витком технологического противостояния Китая и Запада, которое охватывает стратегические отрасли — от микроэлектроники до искусственного интеллекта.

